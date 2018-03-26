دوخة ينفي من جديد وجود أي عروض رسمية من أجل انتقاله نهاية الموسم

أدلى الحارس الجزائري المحترف في نادي أحد السعودي عز الدين دوخة بتصريحات للإعلام المحلي هناك تكلم فيها عن وضعية فريقه والأهداف التي سيلعب عليها، دوخة وبطريقة غريبة ومن دون شك لن تعجب أنصار فريقه، قال أن البقاء بات مستحيلا وأن أقصى أماني الفريق هي احتلال المركز قبل الأخير والذي سيخول له لعب مواجهة البلاي أوف مع ثاني الصاعدين من الدرجة الثانية، دوخة تكلم أيضا عن مستواه، وقال أنه راض عنه أما عن تواجد الحراس الأجانب في السعودية فقال دوخة أنه أمر مميز ويسمح بتبادل الخبرات .

دوخة: “هناك اتصالات مع نادي النصر لكنها غير رسمية”

أما بخصوص الموضوع الأهم وهو انتقاله نهاية الموسم، فقال دوخة أن الموضوع غير رسمي لحد الساعة رغم أنه لم ينف وجود اتصالات غير رسمية مع نادي العاصمة الرياض النصر، وفي هذا الشأن قال” وكيل أعمالي هو المخول الوحيد بالحديث عن العروض التي تصلني، على حسب علمي لم يصلني أي عرض رسمي من النصر السعودي أو أي ناد آخر، صحيح أن هناك بعض الاتصالات لكنها تبقى غير رسمية ، أما عن رأيي فإنه يشرفني كثيرا اللعب في ناد بحجم النصر السعودي الذي يلقب بالعالمي هو فريق كبير وعريق لست أنا من يصف النصر، كنت أتابعه حتى لم كنت في الجزائر “.

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