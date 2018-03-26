رونالدو يبحث عن الحل لإنهاء أزمة الضرائب

قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الاسباني، اللجوء إلى حل توافقي من أجل تفادي السجن بسبب أزمة الضرائب، وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية إلى أن البرتغالي رونالدو كلف محاميه بالتفاوض ودياً مع وزارة المالية الاسبانية من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وإنهاء الأزمة بشكل ودي بينهما وتفادي التعرض للسجن مستقبلاً، وأوضحت الصحيفة أن رونالدو يتهرب ضريبياً من دفع 14.7 مليون أورو وطالب المدعي العام بحسبه لمدة 10 سنوات إلا في حال دفع مبلغ تعويضي تقدر قيمته بـ25 مليون أورو، وفي الوقت نفسه، يرفض البرتغالي كريستيانو رونالدو الاعتراف بالتهرب الضريبي ويطالب بدفع مبلغ 5 ملايين أورو لوزارة المالية الاسبانية لإنهاء الأزمة بشكل ودي، وهو ما يرفضه مسؤولو الوزارة.

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