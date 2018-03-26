زطشي: “الأحوال الجوية سبب عزوف الجماهير وليس المقاطعة، قد نستقبل في ملعب آخر غير 5 جويلية”

تواجد رئيس الفاف خير الدين زطشي على رأس بعثة المنتخب التي توجهت أمس الأحد لمدينة غراس النمساوية، أين يقيم الخضر وديتهم الثانية هناك ضد المنتخب الإيراني، حيث أدلى بتصريحات فور وصول بعثة المنتخب تكلم فيها عن أمور كثيرة وبداية قال “الرحلة كانت جيدة ومريحة ونحن الآن بصدد التحضير الجيد للقاء إيران الذي سيقام يوم الثلاثاء بعد الفوز الأول المحقق في اللقاء الماضي ضد المنتخب التنزاني، أتمنى أن يكون هذان اللقاءان تحضيريين بشكل مميز للقاءات الرسمية التي ستكون في تصفيات كأس إفريقيا “.

“لقاء إيران صعب وسيكون فرصة لتحضير المنتخب”

أما عن لقاء إيران المقبل، فقال زطشي أنه سيكون لقاء صعبا جدا وأضاف” لقاء إيران لقاء صعب لأننا سنواجه واحدا من المتأهلين لكأس العالم، كما سيكون فرصتنا أيضا لأجل بناء الفريق الوطني الذي نريد على أمل إعادته لمكانه الطبيعي قريبا جدا “.

“غيابي عن لقاء تنزانيا مبرّر ”



رئيس نادي بارادو تكلم أيضا عن غيابه المثير للشكوك عن مواجهة تنزانيا، حيث رفض أن تأخذ الأمور أكبر من حجمها وشرح الأمر بالقول: “غيابي عن لقاء تنزانيا كان مبررا، كانت لي بعض الانشغالات ورغم حرصي على التواجد قبل بداية اللقاء إلا أنني لم أتمكن من ذلك، موعد وصولي للجزائر كان محددا سلفا على الساعة الواحدة لكن بسبب الإضراب تعطلت الرحلة وضيعت اللقاء “.

“الجزائريون متعلقون بمنتخبهم ولا أعتقد أن هناك مقاطعة”

أما عن الغياب التام للجماهير عن موقعة تنزانيا، فحاول زطشي التقليل من الأمر، وكشف أن السبب ليس المقاطعة بل لأمور أخرى شرحها بالقول” أنا متأكد أن المنتخب الجزائري متعلق وبقوة بفريقه الوطني ولا أعتقد أن هناك مقاطعة، ما حدث في لقاء تنزانيا كان بسبب الأجواء السيئة التي سبقت اللقاء، أنا متأكد أيضا أن الجمهور الجزائري سيعود وبقوة في المستقبل سواء استقبلنا في 5 جويلية أو في أي ملعب آخر “.

“المنتخب ملك لجميع الجزائريين وقد نلعب في ملاعب أخرى مستقبلا”



على ذكر ملعب 5 جويلية، تكلم زطشي عن إمكانية الرحيل عنه، وهي الأخبار التي تسربت بعد الهجوم الذي تعرض له ماجر هناك، زطشي لم ينف الخبر، لكنه لم يؤكده، حين قال” لقد اتخذنا قرارا سابقا باللعب في قسنطينة، نحن الآن في 5 جويلية لكن هذا لا يلغي أبدا تواجدنا مستقبلا في أي من ملاعب الجزائر، المنتخب ملك للجميع وملك لكل الجزائريين “.

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