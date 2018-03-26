سوداني: “سنسعى للإطاحة بالمنتخب الإيراني لإنجاح التربص”

أدلى هلال العربي سوداني مهاجم المنتخب الوطني أمس الأحد بتصريحات فور وصول بعثة المنتحب للنمسا، هلال تكلم بداية عن لقاء إيران ووصفه باللقاء القوي، وقال” سنلعب ضد فريق قوي مثل المنتخب الإيراني وسنسعى لتقديم لقاء جيد، سيكون لقاء كبيرا ضد منتخب مونديالي وأتمنى أن نفوز به من أجل أن يكون التربص ناجحا بشكل كامل .”

“صحيح أنني لست متعودا على مركزي الجديد لكني في خدمة ماجر أينما أرادني”

أما عن المنصب الجديد الذي لعب فيه، فقد قال عنه سوداني أنه جديد لكنه في المقابل أكد أنه متواجد في خدمة ماجر والمنتخب ” لست متضايقا أبدا من اللعب في مركزي الجديد لأنني في خدمة المنتخب وتحت تصرف الناخب الوطني رغم أنني لا أنكر أن الأمور كانت صعبة لأنني لعبت في هذا المركز لأول مرة “. “المنتخب يضم لاعبين كبارا قادرين على تعويض الغيابات”

في الأخير، تحدث سوداني عن غياب الثلاثي بن ناصر، براهيمي وبن طالب الذين غادروا التربص، هلال لم يقلل من شأن هذا الثلاثي، لكنه أكد أن المجموعة تضم لاعبين قادرين على تعويضهم وأنهى تصريحاته بالقول” المنتخب الوطني يملك عديد اللاعبين ولن يتوقف على لاعب أو اثنين، رحيل اللاعبين عن تربص المنتخب (بن ناصر، بن طالب وأيضا براهيمي) لن يؤثر، لأن باقي اللاعبين قادرون على تعويضهم وأتمنى أن يكونوا في يومهم ضد المنتخب الإيراني “.

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