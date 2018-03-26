مدرب روما يرفض الرقابة اللصيقة على ميسي

طالب أوزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني لنادي روما لاعبيه باحترام فريق برشلونة، قبل مواجهة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد روما لمواجهة برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب “كامب نو” يوم 4 أفريل المقبل، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب “الأولمبيكو” يوم 10 من الشهر نفسه.

قال المدرب الشاب في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت” عن تلك المواجهة: “نحن نفكر بها، ولكن علينا أن نفكر الآن أكثر في لقاء بولونيا بالدوري”.

وأضاف: “مواجهة بولونيا مهمة للغاية للحفاظ على المركز الثالث، والفوز بهذه المباراة سيعطينا الكثير من الارتياح، ويجب أن نتحلى بالرغبة في تقديم أداء جيد”.

وعن إيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، قال دي فرانشيسكو: “لا أتحدث عن لاعب واحد على وجه الخصوص، يجب علينا أن نوقف فريق برشلونة بأكمله”.

وأردف: “إنه أفضل لاعب بالعالم لذا علينا أن نوليه اهتمامًا خاصًا، ولكن هذا لا يعني بالضرورة فرض الرقابة اللصيقة عليه”.

وواصل: “أقول للجماهير، نحن قادرون على فعل ذلك، يجب علينا أن نحترم برشلونة لا أن نخاف منهم”.

وكان روما أحد الفرق المرشحة للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، لكن نتائجه شهدت تراجعًا حادًا في شهر ديسمبر الماضي.

وعن ذلك قال أوزيبيو: “أحاولل التطلع للأمام، كان بإمكاننا أن نفعل ما هو أفضل، مررنا بفترة صعبة للغاية، وكنت أشعر دائمًا أن جوفنتوس ونابولي لديهما ما هو أكثر”.