مدرب ريال بيتيس يشيد كثيرا ببودبوز

أدلى مدرب ريال بيتيس كيكي سيتين بتصريحات يوم أمس للإعلام الإسباني تكلم فيها عن فريقه وعن بعض لاعبيه، من بين اللاعبين الذين أتى على ذكرهم لاعب الخضر رياض بودبوز، حيث أشاد كثيرا برياض وأكد أنه يعمل بقوة، حين قال” رياض يعمل بقوة من أجل تحسين وضعه البدني خاصة، أعتقد أن هذا سيكون سبيله من أجل الوصول لأعلى المستويات” وتعتبر إشادة سيتين غير جديدة، حيث بات التقني الإسباني من أشد المعجبين بالدولي الجزائري .

كيكي سيتين: “الإصابة عطلت مشوار رياض لكنه بات أفضل الآن”

وفي معرض حديثه، التمس كيكي سيتين الأعذار للاعب الخضر، خاصة بعد بدايته السيئة جدا، التقني الإسباني قال أن بداية بودبوز السيئة كان لها ما يبررها بعد قدومه للنادي مصابا في الركبة، لكن وبعد تخلصه منها باتت الأمور أحسن، وفي هذا الشأن قال” أتكلم باستمرار مع رياض وهو من نوعية اللاعبين الذين يستمعون للنصائح، هو لاعب مجتهد ويرغب دائما في الوصول لأعلى المستويات، صحيح أن الإصابة عطلته كثيرا في بداية الموسم لكنه الآن بات في وضع جيد جدا وأصبح أفضل بكثير” .

طموح بودبوز التواجد في ودية البرتغال

إشادة مدرب ريال بيتيس ببودبوز تؤكد أنه لاعب مهم وواحد من أهم لاعبي الفريق، وإذا تحدث المدرب عن ضرورة تواجده في أعلى مستوياته لمساعدة فريقه، فإن بودبوز يسعى للتواجد في أحسن وضعياته من أجل العودة للخضر، صحيح أن بودبوز همش في وديتي إيران وتنزانيا الأخيرتين من دون وجه حق، لكن هذا لا يعني أنه استسلم، حيث سيسعى للتوجد سريعا مع الخضر والهدف المقبل هو التربص المقبل في نهاية الموسم والذي سيواجه فيه رفقاء محرز المنتخب البرتغالي القوي، وهي مواجهة لن يقبل أي لاعب الغياب عنها .

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