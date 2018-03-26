نجم المنتخب الإنكليزي وليفربول يغادر معسكر الفريق مُصابًا

لعنة أسبوع الفيفا..

استبعد مدرب المنتخب الإنكليزي، غاريث ساوثغيت، لاعبه الشاب جو غوميز من قائمة منتخب الأسود الثلاثة والتي تستعد لمواجهة إيطاليا يوم الثلاثاء المُقبل، بملعب ويمبلي بالعاصمة لندن

مدافع ليفربول البالغ من العمر 20 عامًا، كان قد تعرض إلى إصابة قوية على مستوى الركبة خلال مباراة إنكلترا وهولندا قبل أيام بامسترادم، حيث اُستبدل بزميله هاري ماغواير مدافع ليستر سيتي.

الحال ذاته كان من نصيب جاك ويلشير متوسط ميدان المنتخب الإنكليزي، والتي تم استبعاده من قائمة اللقاء عقب تعرضه للإصابة ليتقلص عدد اللاعبين بالقائمة إلى 24 لاعب.



وعلى ما يبدو فإن إصابة غوميز كانت سيئة نوعًا ما، وهو ما استدعى تدخل الطاقم الطبي لليفربول، حيث غادر اللاعب معسكر المنتخب وعاد إلى فريقه بانتظار إجراء الفحوصات والوقوف على مدة غيابه عن المشاركات.

ويأمل إداريي ليفربول أن يتعافى اللاعب قبل مباراتي مانشستر سيتي بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر لهما يومي الرابع والعاشر من شهر أبريل القادم.