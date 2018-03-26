هازارد: نسعى لإمتاع جماهير بلجيكا أمام السعودية

أكد إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي ومنتخب بلجيكا، أن المواجهات الودية تكون مهمة دائمًا بالنسبة للجماهير، من أجل الاستمتاع بالأهداف.

ويستعد هازارد لقيادة منتخب بلجيكا، في مباراة ودية غدًا الثلاثاء أمام السعودية، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2018 بالصيف المقبل.

وقال هازارد في مؤتمر صحفي تمهيدًا للمباراة الودية المقررة على ملعب الملك بودوان ببروكسل: “أريد فقط لعب كرة القدم ولا أهتم بمن أواجه حتى لو كان تصنيفه 69 على العالم”.

وأضاف: “ليس هناك منتخب صغير، أفضِّل مواجهة البرازيل في ربع نهائي المونديال، أما الآن فأريد أن نخوض مباراة تجريبية لكي نسعد الجمهور ونسجل الأهداف”.

وتابع: “لو واجهنا منتخبًا كبيرًا الآن وخرجنا بنتيجة 0-0 سيكون الجميع محبطًا.. آمل أن تكون مباراة الغد ممتعة للمشاهدين”.

وعن الانتقادات التي توجه لمنتخب بلجيكا قال نجم تشيلسي: “الشيء المهم أننا نعرف ما يجب علينا فعله.. لدينا شهرين أو 3 أشهر من أجل الاستعداد جيدًا قبل المونديال”.

وأكمل: “من الناحية التكتيكية كانت لدينا مشكلات في بعض المباريات، ويمكننا قول ذلك، كيفن دي بروين تحدث عن هذا الأمر من قبل، ولكن ليس لدي شكوك حول اللعب بطريقة 3-4-3، سنحاول التركيز على ذلك خلال الأشهر المقبلة”.

وعن إمكانية فوز بلجيكا بكأس العالم قال هازارد: “نملك قوة جسدية وتكتيكية كبيرة، ولدينا الخبرة اللازمة للعب بطولة عالمية جيدة، ولكن للفوز بكأس العالم نحتاج للعديد من العناصر، سنقدم كل ما لدينا في كل مباراة، ثم نرى”.