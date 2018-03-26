يورينتي يقرر الرحيل عن القلعة البيضاء

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن قرار متوسط ميدان ريال مدريد، ماركوس يورينتي، بشأن مستقبله مع الفريق الملكي في الموسم المقبل، وبحسب ما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن اللاعب الشاب قرر الرحيل عن ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري، من أجل الحصول على فرصة المشاركة بصورة أكبر مع فريق آخر، وتابعت الصحيفة أن يورينتي شارك في 17 مباراة خلال الموسم الجاري مع ريال مدريد، ولكن لفترة أقل من 100 دقيقة، وأشارت إلى أن مشاركاته مع الفريق الملكي أصبحت قليلة منذ خوضه لقاء ليغانيس في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وختمت الصحيفة تقريرها بأن آينتراخت فرانكفورت وريال سوسيداد الأقرب لماركوس يورينتي في بداية حقبة جديدة له في الموسم المقبل، علما أن يورينتي عاد لريال مدريد في مطلع الموسم الجاري بعد إعارة لمدة موسم واحد مع ديبورتيفو ألافيس.

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