يويفا يشن حربًا على التلاعب بالنتائج

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تحرك جديد، لمحاولة إيقاف التلاعب بنتائج المباريات.

وأوضح “يويفا” أنه وقع اتفاقا لتبادل المعلومات، مع الاتحاد القاري للأمن الرياضي، في محاولة لمواجهة التلاعب.

وينص الاتفاق على أن يتولى اتحاد الأمن الرياضي، مساعدة الاتحاد الأوروبي للعبة، على كشف محاولات التلاعب بالنتائج، من خلال أجهزته المختلفة، التي تراقب أنشطة المراهنات المشبوهة حول العالم، وتبلغ عنها.

وقال إيميليو غارسيا، مدير لجنة النزاهة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في بيان “يسعدنا الإعلان عن التعاون مع اتحاد الأمن الرياضي، من أجل القضاء على التلاعب بالنتائج.. تبادل المعلومات بين طرفين تجمعهما ثقة مشتركة، هو مفتاح النجاح في هذه المعركة”.

وقال ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إن هذه المعركة تمثل أولوية، واصفا التلاعب بنتائج المباريات بأنه “مرض يهدد سلامة لعبة كرة القدم”.

وفي إطار سياسة عدم التهاون إزاء التلاعب بنتائج المباريات، أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضا برنامجا للكشف عن الاحتيال، يراقب أنشطة المراهنات في 32 ألف مباراة، تقام بالقارة الأوروبية كل عام.

ويتولى ممثلو لجنة النزاهة في كل اتحاد وطني، مهمة التنسيق مع السلطات المحلية، كما يتولى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، التنسيق مع شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول).