3 خيارات فرنسية على رادار برشلونة لتعويض أومتيتي

برشلونة يبدأ البحث عن بديل أومتيتي

ربطت تقارير صحافية إسبانية قلب دفاع برشلونة الحالي “صامويل أومتيتي” 24 عاما بالرحيل عن ملعب كامب نو في الصيف المقبل بسبب رفض النادي الكتالوني تحقيق مطالب اللاعب المالية.

وينوي أومتيتي الرحيل عن صفوف البلاوغرانا مستغلا قيمة كسر عقده التي تصل إلى 60 مليون يورو وهو مبلغ منخفض مقارنة بقيمة اللاعب السابق لنادي ليون الفرنسي.



الصورة نقلا عن سبورت

ووضع برشلونة عدة خيارات دفاعية من أجل تعويض الرحيل المنتظر لأومتيتي عن ملعب كامب نو أبرزها المدافع الفرنسي كليمنت لانغليه لاعب نادي أشبيلية الحالي البالغ من العمر 22 عاما والذي لعب دورا بارزا في تأهل الفريق الأندلسي لربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي هذا الموسم.

ويعد لانغليه الخيار المفضل لدى آرنيستو فالفيردي حيث تصل قيمة كسر عقده إلى 30 مليون يورو فقط رغم إمكانيات اللاعب الكبيرة.

ويتواجد على رادار برشلونة اللاعب برنسل كيمبيمبي 22 عاما من باريس سان جيرمان الفرنسي وعقده ممتد في بارك دي برينس حتى 2021 بجانب قلب الدفاع الفرنسي الآخر إيميرت لابورت لاعب أتلتيك بلباو السابق ومانشستر سيتي الحالي وصاحب الـ23 عاما ويرتبط بعقد مع ناديه حتى 2023.