آلام ميسي تمنعه من المشاركة أمام إسبانيا

متاعب بدنية تحول دون مشاركة الأسطورة ميسي أمام اللا روخا.

آثر مدرب المنتخب الأرجنتيني، خورخي سامباولي، الحفاظ على سلامة نجم فريقه وقائده، ليونيل ميسي، وعدم المجازفة بإشراكه في اللقاء الودي الذي سيجمعه عشية اليوم مع المنتخب الإسباني، ضمن استعدادات المنتخبان للمشاركة في بطولة كأس العالم.



وحسب ما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن سامباولي تراجع عن قراره السابق بالدفع بالأسطورة ميسي أمام اللا روخا، بسبب شعور ميسي بانزعاج في أوتار ركبته.

وتأتي هذه الأخبار، عكس التصريحات السابقة التي أدلى بها سامباولي، بأن نجم برشلونة وأفضل لاعب بالعالم 5 مرات، بات على ما يرام، وتعافى من المشكلات البدنية التي لاحقته الأسبوع الفائت، والتي منعته من المشاركة في مباراة الالبيسيلستي أمام نظيره الآتزوري.

وصرح سامباولي بأنه يرغب في عدم الدفع بـ ميسي، وهو ما زال غير مكتمل الشفاء، خوفاً من أن تتفاقم إصابته، وتتحول لمشكلة حقيقية.