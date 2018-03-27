اليسون يتصدر قائمة المطلوبين في ريال مدريد

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني سعيه إلى ضم حارس مرمى جديد خلال الفترة المقبلة لتعزيز صفوف الفريق بشكل جيد في ظل معاناة الفريق بهذا المركز الحساس.

وارتبط النادي الملكي بضم العديد من الأسماء اللامعة بمركز حراسة المرمى أبرزهم ديفيد دي خيا وتيبو كورتوا فيما فرط ريال مدريد في فرصة التعاقد مع الحارس الشاب الموهوب كيبا اريزابلاغا نجم نادي أتلتيك بلباو الذي قام بتجديد عقده رفقة الفريق مؤخراً.

ووفقاً لما نقلته العديد من الصحف العالمية فإن نادي ريال مدريد قد وضع الحارس البرازيلي اليسون بيكر نجم نادي روما الإيطالي كخيار أول في مركز حراسة المرمى لتدعيم الفريق الصيف المقبل.

وأشارت الصحيف بأن شراء دي خيا أو كورتوا سيُكلف النادي الملكي مقابل مادي باهظ لن يقل عن 100 مليون يورو وقد تزيد عن ذلك ولهذا السبب توجه الميرنغي نحو فكرة ضم اليسون والذي لن يكلف خزائن النادي هذه القيمة الكبيرة.

بالإضافة الى ذلك فإن اليسون لن يكلف النادي راتب سنوي كبير مقارنةً بما سيتقاضاه دي خيا حال ضمه حيث من المتوقع أن تُكلف الصفقة من 50 الى 60 مليون يورو وسوف يتقاضى نحو 7.5 مليون يورو كراتب سنوي.

هذا ويُقدم اليسون مستويات أكثر رائعة رفقة روما هذا الموسم سواء على الصعيد المحلي أو القاري كما يقود فريقه بخطى ثابتة ببطولة دوري أبطال أوروبا وأمامه تحدي كبير عندما يواجه نادي برشلونة الإسباني في الدور ربع النهائي بالبطولة.

كما يعتبر اليسون واحداً من أهم أهداف نادي ليفربول الإنجليزي بالتعاقدات الصيفية المقبلة حيث طالب الالماني يورغن كلوب مدرب الريدز بضرورة ضم الحارس بأي ثمن لتدعيم مركز حراسة المرمى.

ويرغب نادي ريال مدريد في ضم حارس جديد ليُنافس الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى الفريق حيث يعاني النادي الملكي من عدم وجود بديل قوي للحارس الكوستاريكي المميز.

كما ألمح اليسون بميوله القوية تجاه الإنتقال لنادي ريال مدريد وذلك خلال تصريحات صحفية حيث قال: “أشعر بسعادة غامرة عندما أعلم باهتمام الأندية بضمي هذا يعني أنني أقوم بعملي على أكمل وجه ويكفيني فخراً عندما اعلم أن نادي ريال مدريد يراقبني”.