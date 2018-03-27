اليويفا يُقر تعديلات كبيرة جديدة على بطولاته القارية بالموسم المقبل

تعديلات جديدة لليويفا في قوانين دوري الأبطال والدوري الأوروبي…

قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بالإعلان عن بعض التعديلات على القوانين الخاصة به من أجل الإقرار بتنفيذها بداية من الموسم المقبل في بطولتيّ دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي أيضاً.

الموقع الرسمي لليويفا أعلن عن تلك التعديلات الجديدة والتي جاءت كالتالي:-

* بدءاً من موسم 2018-19، قد يشارك بديل رابع مُدرجاً في قائمة المباريات، وذلك في مراحل خروج المغلوب، لكن حصراً فقط على الوقت الإضافي، وهذا لن يؤثر على البدائل الثلاثة الأُخرى.

* بصفة استثنائية في نهائي دوري الأبطال، نهائي الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي، ستضم قائمة الفريق 23 لاعباً “بدلاً من 18 لاعباً في جميع المباريات الأُخرى”، حيث سيتواجد على مقاعد البدلاء 12 لاعباً فقط “بدلاً من 7 في المباريات الأُخرى”، من أجل إعطاء الأندية، خاصة المدربين، مرونة تكتيكية في إشراك اللاعبين بتلك المباريات.



* مواعيد جديد لانطلاق المباريات في التشامبيونز ليغ واليوروبا ليغ:-

– مباريات التشامبيونز ليغ، دور المجموعات، ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت وسط أوروبا. ومع ذلك في جميع مباريات دور المجموعات، اثنتين من مباريات الثلاثاء واثنتين من مباريات الأربعاء ستنطلق في تمام الساعة 18:55 بتوقيت وسط أوروبا. سيتم لعب جميع مباريات الجولة الأخيرة في موعد واحد، ويُمكن إجراء استثناءات لهذه القاعدة من قبل إدارة اليويفا.

– مباريات دوري الأبطال من دور المجموعات وحتى دور الـ16 ستنطلق في الساعة 18:55 و21:00، وسيتم تحديد موعد انطلاق المباريات بالقرعة. من حيث المبدأ، مباريات الجولة الأخيرة ستقام جميعها بموعد واحد. مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي ستقام في تمام الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا. لكن الإدارة قد تقوم ببعض الاستثناءات.

– كأس السوبر الأوروبي ستنطلق مباراته في تمام الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا. وينطبق هذا بالفعل على مباراة السوبر للعام الحالي 2018 والتي ستقام في 15 أغسطس/آب المقبل بمبلعب ليلكولا بمدينة تالين في إستونيا.

* إغاثة لسوق الانتقالات الشتوية… يُمكن إعادة تسجيل اللاعبين من جديد:-

– الأخبار الأكثر إثارة بالنسبة لهذه التعديلات في قوانين اليويفا، لم يكن مسموحاً حتى الموسم الحالي أن يشارك لاعب في بطولة دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي مع فريق انتقل إليه في الميركاتو الشتوي بعدما شارك مع فريقه لسابق في دوري المجموعات من نفس المسابقة. كما هو الحال في صفقة فيليب كوتينيو، فالبرازيلي شارك مع ليفربول في دور المجموعات من التشامبيونز ليغ، لكن بعد انتقاله إلى برشلونة تم منعه من المشاركة في البطولة.

– من الآن فصاعداً، وبداية من الموسم المقبل، بعد مرحلة المجموعات -بعد نهاية الميركاتو الشتوي- سيكون بمقدور أي نادي قيد 3 لاعبين جُدد دون قيود. وهذا يتماشى مع القواعد الحالية في البطولات المحلية الختلفة، حيث لا توجد أي قيود على أي مسابقة عند ضم لاعب في الشتاء.

* كما هو الحال بلفعل في بطولة دوري أبطال أوروبا، اعتباراً من موسم 2018-19، يحق للفِرق التي فازت بالدوري الأوروبي “كأس الاتحاد الأوروبي سابقاً” ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات على الأقل أن ترتدي شارة الفائز على أكمام القميص. والفريق الوحيد الذي يحق له ارتداء تلك الشارة في الموسم المقبل هو إشبيلية الإسباني والذي فاز بالبطولة “2006، 2007، 2014، 2015، 2016”.