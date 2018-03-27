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بايرن ميونخ يتخذ أولى خطوات التعاقد مع كونتي

27 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 60 زيارة

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن انضمام الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، إلى قائمة المرشحين لتدريب بايرن ميونخ، خلفًا ليوب هاينكس.

وبحسب صحيفة “كيكر” الألمانية، فإن إدارة البافاري تواصلت مع أنطونيو كونتي، من أجل معرفة رأيه في تولي القيادة الفنية للفريق البافاري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة بايرن ربما تتخلى عن شرطها بضرورة أن يتولى المهمة مدرب يتحدث اللغة الألمانية، خاصًة بعد التفاوض مع مدربين لا يتحدثون الألمانية مثل كونتي وماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام.

يُذكر أن كونتي، يحظى باهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي، لخلافة الإسباني أوناي إيمري، في الموسم المقبل.

ويعاني كونتي في الفترة الحالية مع البلوز، بعدما ودع دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، فضلاً عن فشله في الحفاظ على لقب البريمييرليغ هذا الموسم، إذ أشارت عدة تقارير إلى أنه يعيش آخر مواسمه مع النادي اللندني.

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