برشلونة يحدد موعد إجراء الفحوصات على ميسي وتير شتيغن

حدد نادي برشلونة الإسباني، موعد إجراء الفحوصات الطبية، على ثنائي الفريق الكتالوني، الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويغيب الثنائي ميسي وتير شتيغن، عن المشاركة مع منتخبي الأرجنتين وألمانيا أمام إسبانيا والبرازيل اليوم الثلاثاء على الترتيب بسبب الإصابة.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، إن برشلونة سوف يجرى الفحوصات الطبية للثنائي ميسي وتير شتيغن يوم الخميس المقبل من أجل معرفة حالتهما البدنية قبل مباراة إشبيلية يوم السبت المقبل في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

ويعانى ميسي من مشكلات في أوتار الركبة اليمنى، غاب على إثرها عن مباراة إيطاليا الودية يوم الجمعة الماضي، كما يعاني تير شتيغن من بعض المشكلات في الركبة أيضًا.

وفضل خورخي سامباولي ويواكيم لوف، مدربا المنتخبين الأرجنتيني والألماني على الترتيب عدم المخاطرة بالثنائي ميسي وتيرشتيغن اليوم

ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى أن برشلونة في حاجة ماسة للثنائي ميسي وتير شتيغن في مباراة إشبيلية الصعبة في إطار رحلة البارسا لحصد لقب الدوري الإسباني.