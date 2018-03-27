تهديدات بالقتل لصديقة إيسكو بسبب اللاعب

يبدو أن الأداء المتواضع لـ اللاعب الشاب خوان ألاراكون سواريز “إيسكو” في الفترة الأخيرة سوف يسبب الكثير من المشاكل ليس فقط للاعب أو لريال مدريد بل لأسرة نجم ريال مدريد الشاب.

ووفقا لتقارير صحافية إسبانية فإن ” سارا سلامو” صديقة إيسكو تلقت تهديدات بالقتل عبر حسابها الرسمي في تويتر بسبب تراجع أداء اللاعب الشاب في الأونة الأخيرة.



ويعتقد الكثير من جماهير ريال مدريد أن تراجع أداء إيسكو في الفترة الماضية يرجع لارتباطه بصديقته الجديدة المسؤولة عن نظام حياة اللاعب.

وأكدت سارا سلامو أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية من أجل حماية نفسها وطلبت معاقبة من هددها بالقتل.

وقامت صديقة إيسكو بإرسال الرسالة إلى الشرطة الإسبانية قالت من خلالها: ” مرحباً هذا الرجل الذي يعرّف نفسه على أنه يكره النساء أرسل لي هذه الرسالة”.

وقال صاحب حساب “كاره النساه” في رسالته إلى صديقة إيسكو: “أيامك معدودة”.