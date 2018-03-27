جنون في ريال مدريد بسبب فينيسيوس جونيور

تألق النجم المُعار لفلامنغو يُسعد إدارة الريال…

أثار اللاعب فينيسيوس جونيور نجم نادي فلامنغو البرازيلي جنون إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بسبب المستويات الخرافة التي يُقدّمها اللاعب مؤخراً مع ناديه الحالي.

صحيفة “ماركا” الإسبانية تقول أن اللاعب الدولي البرازيلي الشاب يتطور بشكل رهيب مما دفع إدارة النادي الملكي لإظهار سعادة كبيرة بهذا التطور الكبير لنجم المستقبل بالنادي.

وذكرت الصحيفة المدريدية الشهيرة أنه بينما يستمر بحث ريال مدريد عن لاعبين من أجل تدعيم صفوف الفريق، فإنه يمتلك بين يديه لاعب بقيمة 45 مليون يورو يتطور يوماً بعد يوماً بطريقة ملحوظة.

فيما أشارت الصحيفة إلى أن فينيسيوس يُنبّيء بمستقبل لاعب سيتمكَّن من الحصول على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم بالمستقبل نظراً لما يملكه من إمكانيات فنية رائعة.

ويلعب النجم الشاب صاحب الـ17 عاماً في صفوف فلامنغو على سبيل الإعارة بعدما تعاقد مع ريال مدريد في الصيف الماضي بشرط إبقائه موسمين مُعاراً للنادي البرازيلي.

يُذكر أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد يتحرك في الميركاتو الصيفي المقبل من أجل إقناع إدارة فلامنغو بالموافقة على انتقال فينيسيوس إلى ملعب سانتياغو برنابيو بنهاية الموسم الحالي وعدم الانتظار حتى صيف عام 2019.