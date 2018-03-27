دي خيا يختار بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

أعطى حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا تلميحا واضحا بأنه سيبقى في صفوف فريق ملعب الأولد ترافورد على المدى الطويل على الرغم من الاهتمام من ريال مدريد.

ويرتبط دي خيا بنيل عروض من قبل أكبر أندية العالم لكونه يصنف كأفضل الحراس في أوروبا بالوقت الحالي.

ويعد ريال مدريد أكبر الأندية التي تعمل من أجل إغراء الحارس بشتى الطرق المختلفة بهدف نقل اللاعب لسانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية.

ويبدو أن صاحب الـ27 عاما استقر على الاستمرار في الدوري الإنكليزي واللعب في صفوف مانشستر يونايتد.



حارس يونايتد قال في تصريحات صحافية: ” في النهاية، أشعر في إنكلترا بالعاطفة والاحترام المتبادل، لا أريد أن أقول المزيد”.

وأكمل: ” في كل مرة آتي فيها إلى المنتخب الوطني أشعر بالنعاس في الداخل ، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية.”

وتشير التقارير الصحافية أن دي خيا يجري مناقشات مع يونايتد بشأن عقد جديد طويل الأجل من شأنه أن يعترف بمركزه كواحد من كبار مرمى كرة القدم في العالم.

وهذا سيضع في النهاية التكهنات التي تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد، النادي الذي يفكر بقوة في ضم الحارس البرازيلي أليسون من صفوف روما في الصيف المقبل.