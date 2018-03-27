ستة بلدان تُخطط لمقاطعة كأس العالم من أجل بريطانيا

مسؤولون من بولندا وأيسلندا والدنمارك والسويد واستراليا واليابان على استعداد لرفض السفر إلى موسكو

استمرت حملة مقاطعة كأس العالم في روسيا الصيف المقبل بدعم من بريطانيا ليصل الأمر إلى ست دول أخرى.



وتواجه العاصمة الروسية موسكو اتهامات بقتل الجاسوس البريطاني الروسي الأصل سيرغي سكريبال في بريطانيا باستخدام مادة كيماوية.

ووفقا لتقارير صحافية بريطانية فإن دول بولندا وأيسلندا والدنمارك والسويد واستراليا واليابان في طريقهم للتضامن مع بريطانيا.

وكانت رئيسة وزراء بريطانيا “تيريزا ماي” أعلن عن حملة في الأسبوع الماضي كما أكد أن الأمير وليام وجميع وزراء إنكلترا يرفضون الاشتراك في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ووقف رئيس بولندا “أندريه دودا” إلى جانب “ماي” بعدما أكد رفضه المشاركة في حفل افتتاح البطولة في موسكو في 14 جوان.

يُذكر أن رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “جيان إنفانتينو” أعلن عن غضبه الشديد بسبب حملة مقاطعة المونديال وطالب بريطانيا من خلال حسابه عبر تويتر بالابتعاد عن الحدث الكروي الأهم.