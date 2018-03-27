ستيرلينغ يعترف بمعاناته من “فوبيا” غوارديولا

جناح السيتي يتحدث عن خوفه الشديد من غوارديولا…

اعترف اللاعب رحيم ستيرلينغ جناح ونجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من معاناته من “فوبيا” تُدعى الخوف من بيب غوارديولا المدير الفني للفريق بسبب دقته الكبيرة في التعامل مع كل شيء بالفريق.

صحيفة “ماركا” الإسبانية نشرت تصريحات اللاعب الدولي الإنجليزي بشأن المعاملة التي يتلقاها لاعبو الفريق الأزرق السماوي من المدرب الإسباني في التدريبات ومباريات الفريق.

وافتتح ستيرلينغ تصريحاته بهذا الشأن قائلاً ” بيب يُحذرك عندما لا يكون سعيداً معك، أتذكر مباراة كريستال بالاس، لقد خسرت الكرة ثلاث مرات واعتقدت أنني لن ألعب حتى نهاية الموسم بعد أن يقتلني في غرفة خلع الملابس “.

ثم أضاف الإنجليزي في كلماته قائلاً ” مدرب مثله يجلب الأفضل منك ويقوم بتوضيح كل شيء عندما تكون على خطأ. قبل أن أُبطيء طريقة لعبي، غوارديولا قام بتقديم بعض التعليمات لي بالدخول إلى قلب الملعب وأشياء مثل هذه “.

واختتم ستيرلينغ تصريحاته متحدثاً عن أول موسم له مع السيتيزنز قائلاً ” لقد كان عاماً صعباً في أول موسم لي في النادي، التعاقد معي كان مكلفاً للغاية، وكان هناك الكثير من المحادثات والكثير من الضغط أيضاً “.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ23 عاماً قد نجح في تسجيل 20 هدفاً مع السيتيزنز هذا الموسم في 31 مباراة لعبها كأساسي بجميع المسابقات حتى الآن.