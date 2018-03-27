سواريز يحذر من تكرار سيناريو نيمار

بدأ الجميع داخل نادي برشلونة الإسباني في الشعور بحالة قلق كبيرة وذلك خشية تكرار سيناريو البرازيلي نيمار جونيور مهاجم الفريق السابق والذي إنتقل لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي.

ولعل أبرز الأسماء التي تدور حولها العديد من الأقاويل بإمكانية الرحيل المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي والذي يحاول النادي الكتالوني تجديد تعاقده الفترة المقبلة ولكن هناك تعثراً كبيراً في المفاوضات بسبب طلبات اللاعب المالية الكبيرة من وجهة نظره

ويوجد شرط جزائي في عقد اللاعب مقداره 60 مليون يورو وتؤكد التقارير الصحفية بأن نادي مانشستر يونايتد يستهدف ضم اومتيتي وكسر الشرط الجزائي في عقده.

وأشارت الصحف أن الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم الفريق بدأ يشعر بالقلق من تكرار سيناريو نيمار حيث بدأ في توجيه تحذيرات قوية لمسؤولي البلوغرانا حول إمكانية رحيل لاعب أخر بخلاف أومتيتي وبذات الطريق التي رحل بها نيمار جونيور نجم الفريق السابق.



إنه سيرخيو بوسكيتس لاعب وسط الفريق وقلبه النابض والذي تدور حوله الأقاويل بالفترة الأخيرة وتؤكد الصحف على رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بضمه الموسم المقبل.

وأشارت الصحف بأن النادي الفرنسي يستهدف عقد مذبحة كبرى بالفريق عقب الإقصاء من بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يستهدف العملاق الفرنسي ضم بوسكيتس كونه واحداً من أفضل لاعبي مركز الوسط بالعالم.

هذا ويحتوي عقد اللاعب مع برشلونة على شرط جزائي مقداره 200 مليون يورو وهو ليس الأزمة بالنسبة للنادي الفرنسي ولكن باريس سان جيرمان يستهدف إغراء اللاعب بعقد كبير وراتب سنوي ضخم لخطفه من النادي الكتالوني.

هذا ووضع باريس سان جيرمان جميع هذه الإغراءات تحت أقدام بوسكيتس من أجل الرحيل عن برشلونة وخوض تجربة جديدة وإنهاء مسيرته بعيداً عن النادي الكتالوني الذي شهد تألقه ومجده.