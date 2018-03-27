عملاق إيطالي ينضم لسباق التعاقد مع إنريكي

كشفت تقارير صحفية، عن ظهور منافس جديد، للتعاقد مع لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “توتو سبورت”، فإن إنريكي، دخل أجندة نابولي الإيطالي، من أجل القدوم لتدريبه، الصيف المقبل، حال عدم تمديد التعاقد مع مدربه الحالي، ماوريسيو ساري.

وكانت التقارير الصحفية، قد كشفت اليوم، عن تجميد نابولي، لمفاوضاته مع ساري، بناء على طلب المدرب، للتركيز على مباريات الفريق في الدوري الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسلوب لعب نابولي، سيكون ملائما لقدرات لويس إنريكي، الذي يعشق كرة القدم التي يقدمها ساري وبيب غوارديولا، خاصة مع وجود لاعبين إسبان بالفريق، مثل خوسيه كاييخون وراؤول ألبيول.

وخاض لويس إنريكي، تجربة جيدة في الدوري الإيطالي مع روما، في موسم 2011-2012.

وأبرزت الصحيفة، أن نابولي يضع أيضا الثنائي ماركو جيامباولو، مدرب سامبدوريا، وسيميوني إنزاغي، المدير الفني لنادي لاتسيو، ضمن خياراته، خلال الصيف المقبل.

وذكرت عدة تقارير، أن لويس إنريكي، يمتلك عدة عروض، من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وتشيلسي وآرسنال.