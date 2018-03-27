لوف يكشف موقفه من تدريب بايرن ميونيخ

استبعد مدرب منتخب المانيا يواكيم لوف تماما امكانية تولي تدريب بايرن ميونيخ الباحث عن خليفة للمدرب الحالي يوب هاينكس الذي سيترك منصبه نهاية الموسم الحالي.

ويرتبط لوف (58 عاما) بعقد مع الاتحاد الالماني ينتهي عام 2020 وبالتالي فقد نفى قطعياً إمكانية تولي تدريب النادي البافاري الموسم المقبل وقال في هذا الصدد لشبكة “زد دي اف” الالمانية “الامر غير مطروح على الاطلاق بالنسبة لي”.

واعتبر لوف بأنه “لدي الكثير لكي أشغل حالي به في الوقت الحالي” قبل ثلاثة أشهر من انطلاق مونديال روسيا 2018.

ويبحث العملاق البافاري عن بديل لهاينكس لموسم 2018-2019 علما بان الاخير وان كان سيترك منصبه على الارجح فهو لم يحسم أمره تماماً بعد في هذا الصدد.

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ويتمتع لوف بسجل رائع في صفوف منتخب المانيا حيث بلغ المانشافت باشرافه الدور نصف النهائي في جميع البطولات التي شارك فيها (كأس اوروبا، كأس العالم، كأس القارات) وتوج باللقب العالمي عام 2014.

وكان توماس توخل مدرب بوروسيا دورتموند السابق اعلن رفض تولي تدريب بايرن ميونيخ بحسب تقارير صادرة الاحد الماضي، علما بان الصحف تطرقت الى اسماء الارجنتيني ماوريتسيو بوشيتينو (توتنهام)،

والسويسري لوسيان فافر (نيس) والكرواتي نيكو كوفاتش (اينتراخت فرانكفورت) لتولي المهمة.