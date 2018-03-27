مانشستر سيتي يفشل في تحصين خيسوس قبل المونديال

يحاول مانشستر سيتي الإنجليزي، تحصين نجمه البرازيلي غابرييل خيسوس، في الفترة المقبلة، بعد المستويات الجيدة، التي يقدمها، صاحب الـ 21 عامًا، خشية رحيله، بعد منافسات كأس العالم، الصيف المقبل بروسيا.

وبحسب ما نشرته صحيفة الديلي ميل، فإن خيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، رفض العرض الأول من السماوي، بخصوص تمديد عقده، مقابل 90 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وتابعت الصحيفة، أن خيسوس يريد الحديث مع مانشستر سيتي، حول تمديد عقده، في نهاية الموسم الجاري، مفضلًا التركيز على حصد الألقاب مع الفريق، والتألق مع منتخب بلاده.

ويتقاضى غابرييل خيسوس، 65 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، في عقده الحالي، الذي ينتهي في عام 2023.

وكشفت الصحيفة، أن ممثلي خيسوس، يعتقدون بأن موكلهم يستحق الحصول على 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، في عقده الجديد مع مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة، أن مانشستر سيتي يتوقع التوصل لاتفاق مع خيسوس، من أجل توقيع على عقد جديد مع الفريق.