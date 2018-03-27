مخاوف في برشلونة بعد إصابة شتيغن مع المنتخب الألماني!

برشلونة يخشى غياب تير شتيغن لفترة طويلة..

أعلن المنتخب الألماني عن غياب حارسه الأساسي مارك أندريه تير شتيغن حارس فريق برشلونة الإسباني، عن مباراة بلاده أمام منتخب البرازيل، في إطار ودي ضمن تحضيرات المنتخبات لكأس العالم المقبل.

وكان شتيغن قد شارك في مباراة منتخب ألمانيا أمام المنتخب الإسباني كاملة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إسبيريت أرينا، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا إراحة شتيغن في مباراة البرازيل، وذلك بعدما أصيب اللاعب في تدريبات المنتخب، حيث عانى من إصابة في الركبة وسيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية.

وبهذا الصدد قال لوف في تصريحات صحفية: “شتيغين سوف يحصل على الراحة في مباراة الغد ولن يلعب ضد البرازيل، هو يعاني من مشكلة صغيرة في عظم الركبة”.

ويستعد برشلونة لخوض العديد من المباريات الهامة في الفترة المقبلة، ويخشى النادي من أن تعيق الإصابة حارسه عن المشاركة، حيث سيتم تحديد مدة غيابه بعد خضوعه للفحوصات.

وانضم الحارس البالغ من العمر 25 عامًا لصفوف برشلونة في صيف عام 2014 قادمًا من بوروسيا مونشنغلادباخ، وشارك في 26 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات