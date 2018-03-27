مورينيو يستعد للتضحية ببوغبا من أجل ضم ثنائي سان جيرمان

يبدو أن مشهد النهاية بين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونجمه الفرنسي بول بوغبا أصبح قريباً للغاية وذلك بسبب توتر العلاقة بين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر والنجم الفرنسي إلى جانب عدم شعور اللاعب نفسه بالراحة مع أسلوب لعب مورينيو.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن بوغبا في طريقه فعلياً لمغادرة ملعب أولد ترافورد وذلك بتوصية من مورينيو نفسه الذي لا يرغب في تواجد اللاعب بالفريق.

وإرتبط بوغبا بالإنتقال الى العديد من الأندية مؤخراً ابرزها الثنائي برشلونة وريال مدريد كبيري الكرة الإسبانية بالإضافة للعملاق الفرنسي باريس سان جيرمان والذي يتبع سياسة التعاقد مع النجوم الكبار لتحقيق طموحاته القارية التي يحلم بتحقيقها مستقبلاً.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن مانشستر يونايتد يريد إستغلال رغبة ريال مدريد في ضم بوغبا من أجل الحصول على خدمات الثنائي توني كروس ورافايل فاران وهو ما تحدثت عنه الصحف العالمية مؤخراً.

وفي تطور جديد أكدت الصحف بأن مانشستر يونايتد ينوي عقد صفقة تبادلية مع نادي باريس سان جيرمان تقضي ببيع بوغبا للعملاق الفرنسي مقابل الحصول على خدمات الثنائي ماركو فيراتي وماركينوس نجمي الفريق.

ويرغب مورينيو في تدعيمات قوية بمركزي قلب الدفاع ووسط الملعب حيث يرى المدرب البرتغالي أن الثنائي سيحققان الإضافة المرجوة حال ضمهم للفريق.

وكان فيراتي هدفاً قوياً لنادي برشلونة الإسباني طوال الفترة الماضية قبل أن يخرج اللاعب نفسه ويؤكد عدم نيته الرحيل عن صفوف فريقه.

كما يقدم ماركينوس مستويات أكثر من رائعة رفقة باريس هذا الموسم ونجح في تثبيت نفسه في مركز قلب الدفاع وربطته الصحف بالإنتقال الى نادي ريال مدريد بالفترة المقبلة.