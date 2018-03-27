نوير يشارك في تدريبات بايرن ميونيخ بعد غياب طويل

منافسة محتدمة تنتظر تير شتيغين في المونديال

تلقى عشاق المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونيخ خبر سار الثلاثاء بمشاركة الحارس العملاق “مانويل نوير” في التدريبات لأول مرة منذ سبتمبر عقب تعافيه من الإصابة بكسر في الساق.

واحتفل نوير بعيد ميلاده الثاني والثلاثين في مركز بايرن زابينير شتراسه بالمشاركة في التدريبات عقب تخطي الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لقرابة الـ6 أشهر وهي ثاني إصابة من نوعها للاعب حيث سبق أن تعرض لنفس الإصابة في عام 2017.



وكتب نوير من خلال حسابه الرسمي عبر فيسبوك :” رائع، التدرب للمرة الأولى”.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ في بيان مرفق بمقطع فيديو “قام قائد بايرن ميونيخ بالتدرب لأول مرة بعدة لفات حول ملعب التدريبات”.

نوير ركض حول الملعب مرتين في 20 دقيقة تحت أشراف المعد البدني توماس فيلهيلمي ليقول الحارس الألماني: “لا يمكنني تحديد موعد العودة للمشاركة في المباريات، من المهم جداً إلا يحصل أي شيء لقدمي، وإلا فستكون مسيرتي مهددة”.

ويأمل يواخيم لوف ان يكون حارس المنتخب الألماني نوير في جاهزية لمنافسة شتيغن على مركز الحارس الأساسي للمانشافت في روسيا 2018.