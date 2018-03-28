أغويرو يفسد مخططات غوارديولا

أفسد سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، خطط ناديه لاستغلاله في صفقة تبادلية ينضم خلالها أنطوان غريزمان مهاجم أتليتيكو مدرب للنادي الإنجليزي مع عودة اللاعب الأرجنتيني إلى فريقه الإسباني مرة أخرى، وقالت تقارير صحفية إنجليزية، أن النادي الإنجليزي يخطط لإنهاء هذه الصفقة الصيف المقبل، غير أن أغويرو أفسد كل خطط ناديه، حين أعلن عزمه وبشكل نهائي العودة إلى نادي أندبيندينتي الأرجنتيني الذي بدأ معه مسيرته وسيكون ذلك في صيف 2022، ما يعني عزمه على البقاء مع السيتي ورفض إقحامه في صفقة مبادلة مع الأتليتيكو يتمكن من خلالها فريقه الإنجليزي التعاقد مع غريزمان في الصيف المقبل.

السيتي يريد تسريحه بسبب كثرة إصاباته

انتقل أغويرو إلى مانشستر سيتي قادما من نادي أتليتيكو مدريد قبل بضع سنوات، وأصبح واحدا من أهم مهاجميه التاريخيين لهذا الفريق وساهم بشكل كبير في تتويج النادي بالبطولات والألقاب التي حصل عليها السيتي، لكن ما يعاب على صاحب 29 عاما كثرة تعرضه للإصابات وغيابه المتكرر عن الملاعب، ما جعل إدارة السيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا تفكر في تسريحه فور نهاية الموسم الحالي والتعاقد مع مهاجم آخر يمتلك بنية جسمانية أقوى من التي يمتلكها الدولي الأرجنتيني إلا أنه رفض الخروج من ملعب “الاتحاد” وأصر على البقاء فيه إلى غاية انتهاء عقده.

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