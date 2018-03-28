ألونسو يكشف عن نواياه في ظل اهتمام ريال مدريد

يصر لاعب تشيلسي ماركوس ألونسو على أنه لا يفكر في ترك فريقه اللندني، مؤكدا أن تركيزه ينصب فقط على مساعدة زملائه على إنهاء الموسم بشكل جيد.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى رغبة ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 27 سنة، علما بأنّه بدأ مسيرته في القلعة البيضاء.

ولعب ألونسو مباراته الأولى مع ريال مدريد عام 2009، دون أن يتمكّن من إقناع المسئولين بالإبقاء عليه، وهو الذي يقدّم مستوى ثابتا في تشيلسي خلال الموسمين الأخيرين.

ولا يلفت ألونسو الأنظار فقط من خلال واجبه الدفاعي كظهير أيسر، بل يبرز أيضا في نزعته الهجومية وإجادته لتنفيذ الكرات الثابتة، حيث أحرز 6 أهداف هذا الموسم.

وأكّد ألونسو أن فكرة الرحيل عن تشيلسي لم تخطر بباله إطلاقا، وقال في تصريحات لصحيفة (ماركا): “لم أضع هذه الاحتمالية بعين الاعتبار، أحاول فقط تقديم الأفضل مع فريقي، لعبت مباراتي الأولى مع ريال مدريد بوجود المدرب مانويل بيليغريني في موسم 2009-2010، وفي ذلك الصيف حصلت على فرصة الانضمام إلى البريمير ليغ، لا أعرف ما كان سيحصل لي لو بقيت هناك، أنا أعيش الحاضر فقط”.

وانضم ألونسو إلى بولتون، ثم شدّ الرحال إلى فيورنتينا عام 2013 قبل أن يستقر به الحال في تشيلسي، وهو الذي خاض مباراته الدولية الأولى مع إسبانيا مساء الثلاثاء في الفوز الساحق على الأرجنتين بنتيجة 6-1.

وشدد ألونسو أن الهدف الأبرز أمامه هو الفوز مع تشيلسي بمسابقة كأس إنجلترا بنهاية الموسم، وقال: “في إنجلترا، من الطبيعي المرور بعام صعب بعد الفوز بلقب الدوري، خصوصا في ظل سيطرة مانشستر سيتي خلال الموسم”.

واختتم: “الآن أمامنا نهاية موسم مهمّة، نهدف من خلالها التأهّل إلى دوري الأيطال والمنافسة على كأس إنجلترا”.