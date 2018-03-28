إصابة غوميز تحبس أنفاس كلوب

يخشى نادي ليفربول من غياب مدافعه جو غوميز عن مباراتي مانشستر سيتي وإيفرتون بعد إصابته مع المنتخب الإنجليزي، وكان من المقرر أن يخوض اللاعب مع منتخب بلاده ضد إيطاليا لكنه تعرض لإصابة في الكاحل خلال فوز إنجلترا على هولندا بهدف دون رد يوم الجمعة الماضي،

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، أن اللاعب غادر معسكر المنتخب الإنجليزي، وتم إعادته إلى ليفربول للعلاج من الإصابة التي تعرض لها ضد هولندا، وهناك مخاوف من إمكانية استبعاد اللاعب لمدة تصل إلى أربعة أسابيع، وهو الأمر الذي سيجعله يغيب عن مباراتي الذهاب والإياب ضد مانشستر سيتي في ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا.

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