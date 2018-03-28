بلومي يرفض عرض المغرب

أختير ليكون ضمن ألمع النجوم المدافعة عن ملف استضافتها لمونديال 2026

حسب مصادر مؤكدة ومقربة من نجم كرة القدم الجزائرية لخضر بلومي، يكون صاحب أول تتويج بالكرة الذهبية كأحسن لاعب افريقي، قد رفض عرضا مغريا من الناحية المادية جاءه من اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم، حيث كان منتظرا ان يسافر نهاية الاسبوع الماضي الى مدينة الدار البيضاء المغربية للامضاء على هذا العقد المغري بعدما تم اختاريه ليكون ضمن ألمع النجوم الرياضية المدافعة عن ملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026.نجم كرة القدم الجزائرية والعضو الشرفي في الجمعية العامة للكاف لخضر بلومي، استنجد به ليكون أحد السفراء العالميين المروجين لملف المغرب لاحتضان أكبر تظاهرة رياضية على الاطلاق، وبالرغم من العرض الضخم وعديد الامتيازت المقدمة للخضر بلومي، الذي يكون وبعد تشاوره مع صديقه ورئيس جمعية راديوز قادة شافي، قد قبل بالنصيحة المقدمة له بأن يرد على العرض ببلباقة ويرفضه لحساسية الدعوة التي جاءته من اللجنة المنظمة المغربية.وقد راسل بلومي عن طريق رئيس جمعية راديوز السلطات العليا للبلاد حتى تكون على دراية بتفاصيل هذه الدعوة.وفي تصريح للاعب لخضر بلومي تفادى فيها الدخول في جدل قائلا:”اديت واجبي الوطني كلاعب، وفي هذه الأمور الحساسة قرار السلطات العليا للبلاد فوق كل اعتبار” .تجدر الإشارة بأن اسم لخضر بلومي جاء ليكون ضمن ألمع الوجوه الكروية العالمية والعربية، للترويج لملف المغرب الرامي لاحتضان مونديال 2026، سيقومون بداية من الاسبوع القادم بخرجاتهم عبر دول القارات الخمس.