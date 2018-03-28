تشيلسي في مفاوضات متقدمة مع توخيل

ارتبط اسم توماس توخيل، مدرب دورتموند السابق، بقيادة العديد من الأندية الأوروبية في الموسم المقبل، وكانت تقارير قد رشحت توخيل لقيادة بايرن ميونيخ خلفا لمدربه الحالي يوب هاينكس، وآرسنال في ظل غموض مستقبل مدربه التاريخي آرسين فينغر، وأيضا باريس إلا أن تقارير إعلامية ألمانية أكدت بأن توخيل بات قريبا من تولي العارضة الفنية لنادي تشيلسي، وأن المفاوضات بينه وبين إدارة النادي متقدمة ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي على تولي التقني الألماني تدريب تشيلسي خلال الأسابيع المقبلة.

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