الرئيسية / آخر الأخبار / حضور معتبر لأنصار الخضر وشتائم متواصلة لماجر

حضور معتبر لأنصار الخضر وشتائم متواصلة لماجر

28 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 119 زيارة

رغم أن اللقاء ودي والمنتخب الوطني فقد الكثير من إمكانياته بعد الفشل في التأهل إلى المونديال وكذلك المستوى الذي يقدمه مع صاحب الكعب الذهبي، إلا أن أنصار الخضر فضلوا التنقل إلى مدينة غراتس النمساوية من أجل مساندة المنتخب الوطني وتوصيل بعض الرسائل للقائمين على الكرة في البلاد وحتى الرئيس بوتفليقة.
البعض تنقل من الجزائر والجالية حاضرة كالعادة
الحضور الجماهيري وإن كان متواضعا من أنصار الخضر لعدة أسباب لم يقتصر فقط على الجالية الجزائرية المقيمة في النمسا، وما جاورها من بلدان أوروبية ومن فرنسا، بل هناك بعض الأنصار المعرفين بوفائهم للخضر تنقلوا من الجزائر وهو ما تجلى في رايات الأندية التي علقت على حواف الملعب.
تضامن كبير مع مبولحي، فيغولي وبودبوز
أهم ما لفت الانتباه هي الراية التي رفعها بعض الأنصار والتي يطالبون فيها من رئيس الجمهورية بوتفليقة إبعاد كل من ساهم في تدهور الخضر وحمل المسؤولية لزطشي وماجر، بعد أن أبعد فيغولي ومبولحي وبودبوز، الذين قدموا الكثير للمنتخب ويتواجدون في فورمة عالية جدا مع أنديتهم.
خلقوا أجواء رائعة خارج الملعب
كعادتهم خلق أنصار الخضر أجواء أكثر من رائعة خارج الملعب قبل بداية اللقاء وكسروا هدوء مدينة غراتس النمساوية بأهازيجهم وهتافاتهم أمام الفندق الذي يقيم فيه اللاعبون من أجل شحنهم ودفعهم لتحقيق نتيجة إيجابية.

شاهد أيضاً

لاعب ريال مدريد يصدم كريستيانو رونالدو

وجه الأوروغوياني الشاب فيدريكو فالفيردي، لاعب وسط نادي ديبورتيفو لاكورونيا المعار من ريال مدريد، صدمة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved