حضور معتبر لأنصار الخضر وشتائم متواصلة لماجر

رغم أن اللقاء ودي والمنتخب الوطني فقد الكثير من إمكانياته بعد الفشل في التأهل إلى المونديال وكذلك المستوى الذي يقدمه مع صاحب الكعب الذهبي، إلا أن أنصار الخضر فضلوا التنقل إلى مدينة غراتس النمساوية من أجل مساندة المنتخب الوطني وتوصيل بعض الرسائل للقائمين على الكرة في البلاد وحتى الرئيس بوتفليقة.

البعض تنقل من الجزائر والجالية حاضرة كالعادة

الحضور الجماهيري وإن كان متواضعا من أنصار الخضر لعدة أسباب لم يقتصر فقط على الجالية الجزائرية المقيمة في النمسا، وما جاورها من بلدان أوروبية ومن فرنسا، بل هناك بعض الأنصار المعرفين بوفائهم للخضر تنقلوا من الجزائر وهو ما تجلى في رايات الأندية التي علقت على حواف الملعب.

تضامن كبير مع مبولحي، فيغولي وبودبوز

أهم ما لفت الانتباه هي الراية التي رفعها بعض الأنصار والتي يطالبون فيها من رئيس الجمهورية بوتفليقة إبعاد كل من ساهم في تدهور الخضر وحمل المسؤولية لزطشي وماجر، بعد أن أبعد فيغولي ومبولحي وبودبوز، الذين قدموا الكثير للمنتخب ويتواجدون في فورمة عالية جدا مع أنديتهم.

خلقوا أجواء رائعة خارج الملعب

كعادتهم خلق أنصار الخضر أجواء أكثر من رائعة خارج الملعب قبل بداية اللقاء وكسروا هدوء مدينة غراتس النمساوية بأهازيجهم وهتافاتهم أمام الفندق الذي يقيم فيه اللاعبون من أجل شحنهم ودفعهم لتحقيق نتيجة إيجابية.

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