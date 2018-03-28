رامسي مطلوب في اليوفي

قالت تقارير صحفية، بأن نادي جوفنتوس يستعد لاقتحام السباق على ضم لاعب آرسنال آرون رامسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعى مانشستر يونايتد لضم اللاعب لكن اليوفي استقر أيضا على الدخول في مفاوضات معه، هذا وتقدر قيمة اللاعب في سوق الانتقالات حاليا بـ35 مليون أورو وذكرت صحيفة “ذا صن”، أن اللاعب البالغ من العمر 27 سنة، يعتبر خيارا مهما بالنسبة إلى السيدة العجوز الباحث عن لاعب آخر يمكنه تعزيزه خط وسطه مع القدوم المحتمل للاعب ليفربول إيمري كان.

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