روبين يتحدث بغضب عن مستقبله مع بايرن ميونخ

تسود حالة من الغموض حول مستقبل النجم الهولندي الكبير أرين روبين لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني حيث شارف عقده على نهايته ولا توجد أي مفاوضات من النادي لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد روبين البالغ من العمر 34 عاماً بنهاية الموسم الجاري ويشعر اللاعب بالتوتر بسبب الغموض الذي يُحبط بمستقبله رفقة فريقه بالفترة المقبلة.

وتحدث روبين عبر إحدى المحطات الإذاعية عن مستقبله رفقة بايرن ميونخ حيث لا يعرف ما إذا كان سيستمر داخل قلعة أليانز أرينا أم لا.

وبدى على روبين التوتر والعصبية بسبب غموض موقفه حتى الأن مثله مثله زميله الفرنسي فرانك ريبري والذي يواجه ذات المصير حيث لم يتم مفاتحتهما بمسألة تجديد العقد حتى الان وهو ما أكده النجم الهولندي.

وخلال تصريحات صحفية حول الأمر قال روبين: “مستقبلي في بايرن ميونخ يصدر لي حالة من التوتر ويصيبني بالقلق ماذا سأفعل”.

وتابع: “هذا القرار يدفعك دائماً للنظر في كل الإحتمالات عندما يكون لديك خيارات مختلفة أو لديك عرض التجديد ولكن هذا لا يحدث بالوقت الراهن لذلك مازلت لا أستطيع إتخاذ القرار المناسب”.

وأضاف: “أمر الأن بظروف صعبة نظراً لكبري في السن وأشعر أن النهاية تقترب لذلك إتخاذ القرار الصحيح دائماً ما يكون صعباً”.