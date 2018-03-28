ساوثغيت يستقر على غالبية عناصر إنجلترا قبل المونديال

أكد المدرب الوطني لمنتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، غاريث ساوثغيت، أنه استقر على “19 أو 20” لاعبا للقائمة التي ستخوض نهائيات كأس العالم الصيف المقبل في روسيا.

وبعد ودية إيطاليا أمس على ملعب ويمبلي (1-1)، أعلن ساوثغيت أنه سيعلن يوم 14 ماي المقبل قائمة مبدئية تضم 35 لاعبا، ستخفض بعد ذلك إلى 23 فقط في الرابع من جوان التالي لخوض المونديال.

وصرح المدرب الإنجليزي: “كان هناك بعض اللاعبين الذين قدموا أداء جيدا جدا وثبتوا أماكنهم.. المشكلة ليست في قائمة الـ23 التي استقريت على 19 أو 20 لاعبا فيها، بل في القائمة المبدئية التي تكون جاهزة عادة إن حدثت أي مشكلة أو عانى أحد من إصابة ما”.

وأكد: “جربنا بعض الأمور وتعلمنا كثيرا.. ما أعجبني في الحقيقة هي كيف تخطينا المشكلات من حيث تغييرات المنافس، وخطة الضغط، إلخ. هذه قيمة إضافية، وشئ سنتحسن فيه إذا عملنا معا. أتمنى أن أبدأ بطولة تثير حماسية بالنسبة لنا”.

يشار إلى أن إنجلترا حققت في آخر أربع وديات لها ثلاثة تعادلات: أمام البرازيل (0-0) وألمانيا (0-0) وإيطاليا (1-1)، بالإضافة لانتصار واحد على هولندا (0-1) في أمستردام.

في حين أوضح ساوثغيت: “لقد واجهنا أربعة من المنتخبات الأهم في تاريخ كرة القدم. ونافسنا في كل مباراة منها. لقد تحسنا، ولكن لا يزال بإمكاننا التحسن أكثر بكثير”.

وسيشارك المنتخب الإنجليزي في مونديال روسيا ضمن المجموعة السابعة التي ينافسه فيها كل من بلجيكا وبنما وتونس.

وسيبدأ رجال ساوثغيت المنافسات بلقاء نسور قرطاج يوم 18 جوان، ثم بنما بعدها بستة أيام، وأخيرا أمام شياطين بلجيكا الحمر يوم 28 من نفس الشهر.