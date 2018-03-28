فينغر ينفي تفاوضه مع باريس

كشف أرسين فينغر مدرب آرسنال عن حقيقة تدريبه لنادي باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، خلفا للإسباني أوناي إيمري المهدد بالرحيل من “حديقة الأمراء”، حيث خرجت الكثير من الشائعات في الآونة الأخيرة، تشير بأن إدارة آرسنال، تفكر جديا في التخلي عن المخضرم الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، والتعاقد مع بديل له بعد سوء النتائج والمستوى في السنوات الماضية، وتحدث أرسين فينغر في تصريحاته، قائلا: “كنت دائما قريبا من نادي باريس، وأؤيد دائما فكرة تدريب فريق بهذا الحجم لكن لم يجمعني أي اتصال مع إدارة هذا الفريق وأريد البقاء في آرسنال لأطول فترة ممكنة”.

أرسين: “باريس بحاجة إلى الاستقرار”

واصل فينغر حديثه عن نادي باريس سان جيرمان، قائلا: “أنا شخصيا أعتقد أن باريس يحتاج إلى الاستقرار، ولا أعلم من أين يأتي الإعلام بشائعات رحيل أوناي إيمري، لكن هذا القرار لا ينبغي أن يتم من قبل وسائل الإعلام بل من قبل النادي الباريسي”، يذكر أن أرسين فينغر كان قد جدد عقده قبل بداية هذا الموسم لينتهي عقده الحالي بحلول نهاية موسم 2018-2019، وهو الأمر الذي سيجعل رحيله هذا الموسم إن حدث مصحوبا بمبلغ ضخم كتعويض له على فسخ عقده من طرف واحد.

مرتبط