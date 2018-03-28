كورتوا: “طول قامتي أحد نقاط ضعفي”

رغم مرور حوالي شهر على مباراة برشلونة وتشيلسي، برسم إياب دور الـ 16 من مسابقة رابطة أبطال أوروبا، مازالت أهداف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك النادي اللندني، تضع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عرضة للعديد من الانتقادات، حيث تمكن الأرجنتيني من هز الشباك في مناسبتين، إذ سدد “البرغوث” الكرة مرتين من بين قدمي حارس تشيلسي الشاب، ليمنح بذلك النادي الكتالوني بطاقة التأهل إلى الدور الربع النهائي من هاته المسابقة القارية، فيما غادر النادي اللندني المنافسة، التي كان يعول عليها لإنقاذ موسمه الكروي.

“لا يحق لـ فان غال انتقادي”



لم يتقبل صاحب 25 عاما الانتقادات التي وجهها له مؤخرا من قبل مدرب مانشستر يونايتد السابق لويس فان غال، حيث يرى الحارس البلجيكي أن التقني الهولندي لا يملك الحق في انتقاد قدراته على التصدي للكرات، حيث قال في هذا السياق: “حينما أسمع خبراء يتحدثون، فإنني أعتقد أنهم لا يعرفون شيئا عن حراسة المرمى، على سبيل المثال فان غال لا يحق له الحديث عن حراسة المرمى لأنه لا يعرف أي شيء في هذا الموضوع”، وتابع: “لعبت في مرات عديدة ضد ميسي، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يسجل فيها اللاعب الأهداف عبر تسديد الكرة من بين قدمي”.

“أعترف بخطئي في مباراة برشلونة”

تابع كورتوا حديثه عن الهدفين اللذين سجلهما ميسي في شباكه، فاختتم قائلا: “بالنسبة لحارس في طولي، فمن المحتمل أن تكون هذه هي نقطة ضعفي، لأنني عادة أجد صعوبات في الانحناء والتصدي للكرات الأرضية هذا شيء مزعج، لكنني يجب أن أواجه الأمر، ولا بد لي من الاعتراف بخطئي كرجل”، جدير بالذكر أن كورتوا لم يحسم مصيره مع تشيلسي وهناك أخبار تشير إلى إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

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