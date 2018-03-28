لاعبو بايرن ميونخ عارضوا التعاقد مع توخيل

لا زالت تداعيات فشل نادي بايرن ميونخ الألماني، في التعاقد مع توماس توخيل، المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند، مستمرة حتى الآن.

وذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن نجوم الفريق البافاري، عارضوا التعاقد مع توماس توخيل، بعد الرحيل المنتظر ليوب هاينكس.

ورفض توخيل، التفاوض مع بايرن ميونخ، نظرًا لاتفاقه مع أحد الأندية، خارج ألمانيا، بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة “بيلد”، فإن ماتس هوميلز، كان من أبرز اللاعبين، الذين كانوا ضد التعاقد مع توخيل، نظرًا للعلاقة المتوترة بين الثنائي، منذ أن عملا سويًا في دورتموند من قبل.

وأضافت الصحيفة “لاعبو بايرن كانوا يخشون من الأسلوب الدقيق لتوخيل، حيث يشتهر بأساليب غريبة في التدريبات والتغذية أيضًا، حيث وضع خطة تغذية صعبة أثناء وجوده في دورتموند”.

وأوضح التقرير، أن توخيل منع رقائق البطاطس، وفطائر البيتزا وحبوب القمح، بالإضافة إلى تسجيل تحركات اللاعبين عبر الـ GPS.