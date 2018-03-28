لاعب ريال مدريد يصدم كريستيانو رونالدو

وجه الأوروغوياني الشاب فيدريكو فالفيردي، لاعب وسط نادي ديبورتيفو لاكورونيا المعار من ريال مدريد، صدمة للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الملكي.

وشارك فالفيردي في ندوة أمام بعض الأطفال الصغار في إسبانيا، وسئل من قبلهم عن اللاعب الذي يفضله بين ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو، ورد قائلا: “إنهما أفضل اللاعبين في العالم، لكنني مع ميسي”.

وأشار فالفيردي إلى أن الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد الحالي، هو مثله الأعلى في كرة القدم.

وعن مسيرته المهنية قال: “مهنتي ما زالت قصيرة، لعبت في عدد قليل من الأندية، لعبت في بينارول لأول مرة وأنا في عمر 16 عامًا، أرى هذا شيئًا مميزًا لي في مسيرتي المهنية”.

واختتم: “وأنا بعمر 18 عامًا سافرت لإسبانيا وانضممت لريال مدريد، والآن أنا هنا، لا يزال أمامي الكثير لكي أتحسن في مسيرتي المهنية”.