مارادونا يؤكد دعمه للمنتخب الأرجنتيني في الفترة المقبلة..

وجه دييغو أرماندو مارادونا، أسطورة الكرة الأرجنتينية، رسالة لمنتخب بلاده عقب الخسارة المذلة من إسبانيا بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في إطار ودي ضمن الاستعدادات لكأس العالم.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن المباراة بسبب معاناتة من حمل زائد، إلا أنه قرر ترك ملعب المباراة عقب تسجيل المنتخب الإسباني للهدف السادس.

وأعلن مارادونا دعمه مساندته للمنتخب الأرجنتيني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتاعي “إنستغرام” قائلًا: “في هذه اللحظة كل ما نستطيع فعله هو التطور، هيا يا أرجنتين، كما هو الحال دائمًا”.



ونال خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني العديد من الانتقادات عقب انتهاء المباراة، وخاصة لإصراره على استبعاد الثنائي باولو ديبالا وماورو إيكاردي من حساباته.

وكان المنتخب الأرجتيني قد خاض وديتين خلال فترة التوقف الدولي الأخير، تحت قيادة سامباولي، حيث فاز على نظيره الإيطالي بهدفين دون مقابل قبل أن يسقط على يد إسبانيا بسداسية مقابل هدف.

ويتولى مادراونا منصب المدير الفني لنادي الفيجرة الإماراتي، وكان قد سبق له تولي تدريب المنتخب الأرجنتيني خلال نهائيات كأس العالم 2012 بجنوب إفريقيا لكنه لم يحقق النجاح المطلوب.