مورينيو يقنع نجم ريال مدريد بالانضمام لمانشستر يونايتد

يستعد مانشستر يونايتد بقيادة جوزيه مورينيو، لإبرام صفقة جديدة من صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لدعم صفوف الشياطين الحمر.

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إن مورينيو أقنع الويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد بالانضمام إلى مانشستر يونايتد في الموسم المقبل بعد 5 مواسم مع ريال مدريد لم يقدم فيها المستوى المطلوب.

وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد يرغب في الحصول على 130 مليون يورو من أجل التخلي عن غاريث لصالح مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو كان يريد بيل في الصيف الماضي، لكن الويلزي فضل الاستمرار مع الفريق الملكي كآخر فرصة له داخل ملعب “سانتياغو برنابيو”.

يشار إلى أن غاريث بيل انتقل لصفوف ريال مدريد من توتنهام في صيف 2013، لكنه لم ينجح في فرض نفسه داخل تشكيلة الملكي خلال السنوات الماضية.