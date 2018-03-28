موهوب الميرينغي يُبدع ويُسجل هاتريك في الفوز على الأرجنتين بسداسية…

نجح منتخب أسبانيا في إلحاق خسارة مُذلّة للغاية بمنتخب الأرجنتين بستة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة مدريد ضمن أسبوع الفيفا استعداداً لبطولة كأس العالم القادمة في روسيا.

وظهر اللاعب إيسكو ألاركون صانع ألعاب ونجم منتخب لا روخا بمستوى خرافي في تلك المواجهة التي نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف “هاتريك” من سداسية فريق المدرب جولين لوبيتيغوي.

بعد المباراة، تحدَّث صانع ألعاب ونجم نادي ريال مدريد الإسباني حول السبب في ظهوره بهذا الشكل الخرافي مع أسبانيا، بينما لا يظهر بنفس المستوى مع النادي الملكي تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وافتتح إيسكو /25 عاماً/ تصريحاته متحدثاً عن الحالة الرائعة التي يعيشها تحت قيادة مدربه لوبيتيغوي قائلاً ” عندما لا أملك الاستمرارية في فريقي، فأنا هنا أملك ثقة المدرب “.

ثم انتقل صانع الألعاب الموهوب للحديث عن مشكلته في ريال مدريد، حيث قال ” في مدريد لا أملك الاستمرارية التي يحتاج إليها أي لاعب، فهناك لاعبون متميزون، ربما المشكلة هي أنا، لم أحصل على الثقة، أريد الاستمرار في العمل لأظهر للمدرب أنه يمكنه الاعتماد عليّ “.