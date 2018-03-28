هازارد: “لا تقارنونني بميسي وبعد المونديال سأحدّد مصيري”

يعد إيدين هازارد من بين أفضل اللاعبين في العالم حاليا ويقدم في مستويات جيدة مع ناديه اللندني تشيلسي، إلا أنه رفض مقارنته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، حيث اعتبر الدولي البلجيكي تشبيهه “بالبرغوث” غير عادل وغير منطقي لأن أسلوب لعبه يختلف كثيرا عن أسلوب ميسي الذي يسجل العديد من الأهداف في كل موسم، وفي سياق آخر، ردّ هازارد عن تقارير انتقاله إلى الريال وأكد بأنه لم يحسم قراره النهائي بخصوص هذا الأمر، وأن بقاءه في تشيلسي أو عدمه سيتضح بعد نهاية المونديال.

“ليو ماكنة أهداف ومختلف عن كل اللاعبين”

يرى هازارد أن مقارنته بميسي أو مطالبته بتقديم مستوى مشابه لمستوى النجم الأرجنتيني أمر مستحيل للغاية وغير منطقي، حيث قال في هذا السياق: “لا يمكن أن تتم مقارنتي بميسي هذا مستحيل، نحن نتميز بقدرات جيدة ونتمتع بالسرعة، ولكن هو لاعب يسجل في كل المباريات التي يخوضها، ويختلف عن كل اللاعبين ولا أحد يقارن به”، وتابع: “يمتلك مهارات وإمكانيات لا أمتلكها ولا يمتلكها أي أحد، لذا، فإن مقارنتي به ظلم في حقي لكنها تشرفني في الوقت ذاته وتدفعني لمضاعفة جهودي لكي أصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم”.

“لا يمكنني تحقيق ما حققه ميسي”

واصل هازارد حديثه عن ميسي، قائلا: “يبقى النجم الأرجنتيني أفضل نجوم العالم بالوقت الحالي بل ومن بين الأفضل في تاريخ كرة القدم على الإطلاق، قدم أداء أكثر من رائع مع برشلونة في السنوات الماضية وكسر الكثير والكثير من الأرقام القياسية الفردية ومع ناديه الكتالوني”، وتابع: “لا يمكنني تحقيق ما حققه ميسي ليس لأنني لاعب ضعيف أو فاشل بل لأن ليو حالة استثنائية في عالم كرة القدم، ولاعبون مثله لا يكررهم الزمن فمن الصعب جدا أن نرى لاعبا يمتلك المهارات والإمكانيات الخارقة التي يمتلكها هذا اللاعب”.

“سعيد في تشيلسي وأحترم قرارات كونتي”

تحدث هازارد عن وضعيته الحالية في تشيلسي ونفى وجود أي خلافات مع مدربه كونتي الذي يوظفه في منصب لا يتناسب مع إمكانياته، حيث قال: “أشعر بالسعادة مع تشيلسي ومستعد للعب في أي مركز يريده كونتي، أتقبل كل قراراته ولا توجد أي خلافات بيننا وعلاقاتنا طبيعية وجيدة”، وتحدث هازارد أيضا عن عودة ناينغولان نجم روما إلى المنتخب البلجيكي، قائلا: “أنا سعيد لرؤيته من جديد، هو لاعب وسط أكثر من رائع ومفيد لنا جميعا في الملعب وخارجه”.

“أتمنى مواجهة البرازيل في كأس العالم”



يتمنى إيدين هازارد نجم تشيلسي ومنتخب بلجيكا مواجهة البرازيل في الدور ربع النهائي من المونديال في حال تأهل المنتخبين إلى هاته المرحلة، حيث قال في هذا السياق: “أريد فقط لعب كرة القدم ولا أهتم بمن أواجه حتى لو كان منتخبا ضعيفا، ليس هناك منتخب صغير، أفضل مواجهة البرازيل في ربع نهائي المونديال، أما الآن فأريد أن نخوض مباراة تجريبية لكي نسعد الجمهور ونسجل الأهداف”، وعن الانتقادات التي توجه لمنتخبه علق هازارد “الشيء المهم أننا نعرف ما يجب علينا فعله، لدينا شهران أو 3 أشهر من أجل الاستعداد جيدا قبل المونديال”.

“بعد المونديال ستأخذ أفضل قرار”



تحدث هازارد عن شائعات انتقاله إلى صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فقال: “سأنهي الموسم مع تشيلسي بكل تأكيد، ثم ألعب في كأس العالم، ثم آخذ إجازة قصيرة، ومن ثم سنرى ما سيحدث بعد ذلك”، واختتم: “لم أفكر ولم أقرر ما سأفعله، لا يزال لدي عامين آخرين مع تشيلسي أنا سعيد جدا مع فريقي، وأفكر فقط لنهاية الموسم ومن ثم كأس العالم وبعدها سأتخذ أفضل قرار بالنسبة لي إما بالبقاء في صفوف البلوز أو تغيير الأجواء والانتقال إلى فريق آخر مهتم بخدماتي”.

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