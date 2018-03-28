هجوم عنصري على نجمي فرنسا في روسيا.. وفيفا يعلق

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الأربعاء، عن تعرض كل من عثمان ديمبلي وبول بوغبا، لهجوم عنصري من قبل جماهير المنتخب الروسي، في المباراة الودية التي جمعت بين روسيا وفرنسا أمس الثلاثاء، في روسيا.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية إن الجماهير الروسية تلفظت بألفاظ عنصرية على بوجبا وديمبلي، ووصفتهما “بالقرود” أثناء المباراة بين المنتخبين.

وأوضحت الصحيفة إلى أن هذا السلوك العنصري يثير قلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.

ومن جانبه بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقا بخصوص الواقعة.

وأفاد مصور، تواجد في ملعب المباراة، أنه كان بالإمكان سماع صيحات الجماهير، التي كانت تقوم بتقليد أصوات القرود، في المباراة التي انتهت بفوز منتخب فرنسا 3 / 1 في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

كما تردد أن الهتافات المسيئة كانت مسموعة في البث التليفزيوني، خاصة بعد تسجيل بول بوغبا الهدف الثاني لمنتخب فرنسا.

وأعلن فيفا في بيان نشره اليوم الأربعاء أنه بصدد جمع الأدلة اللازمة قبل اتخاذ أي إجراءات.

أوضح البيان “أن فيفا يقوم بجمع تقارير المباراة المختلفة والأدلة المتاحة، فيما يتعلق بالحادث التمييزي الذي ورد في وسائل الإعلام”.

وأضاف البيان “إلى أن نقوم بتقييم جميع المعلومات المتاحة، فإنه ليس بإمكاننا التعليق أكثر من ذلك”.

من جانبها، دعت وزيرة الرياضة الفرنسية، لاورا فليسيل، لاتخاذ موقف تجاه تلك الواقعة، حيث كتبت على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) “ليس للعنصرية مكان في ملعب كرة القدم، يجب أن نعمل سويا على المستويين الأوروبي والدولي من أجل وقف هذا السلوك الذي لايمكن تحمله “.

يأتي ذلك قبل ما يقرب من شهرين ونصف الشهر تقريبا على انطلاق بطولة كأس العالم، التي تستضيفها روسيا للمرة الأولى في تاريخها.