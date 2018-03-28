وكيل جورجينيو يزيد الغموض حول مستقبل اللاعب

رفع جواو سانتوس، وكيل أعمال جورجينيو، نجم نادي نابولي الإيطالي، حدة التكهنات بشأن مستقبل اللاعب المطلوب في عدة أندية الصيف المقبل.

وأشارت تقارير عديدة مؤخرًا لاهتمام ناديي مانشستر سيتي ويونايتد بضم اللاعب الإيطالي الدولي الصيف المقبل، بعد أن أصبح ركيزة أساسية في نابولي خلال الموسم الحالي.

وقال سانتوس في تصريحات نقلها موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي :”كنت في مانشستر لمدة أربعة أيام، حقًا أحب المدينة، ذهبت هناك مع الأصدقاء ومن ثم شاهدت مباراة إيطاليا”.

وأضاف “الأصدقاء من يونايتد أو السيتي؟ نعم، الجميع جزء من كرة القدم، جورجينيو لعب جيدًا أمام إنجلترا، أفضل مما فعل أمام الأرجنتين”.

واختتم “نابولي قدّر قيمة اللاعب برقم يمكن لبعض أندية الدوري الإنجليزي أن تدفعه، لن يلعب لأحد في إيطاليا، من الطبيعي أن تتابعه الفرق الكبيرة لأنه يلعب على مستوى عال مع نابولي والمنتخب الوطني الإيطالي”.