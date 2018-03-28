كاسياس يقترب من ليفربول

يخطط نادي ليفربول للتعاقد مع إيكر كاسياس حارس عرين بورتو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ذكرت صحيفة “ماركا” أن الألماني يورغن كلوب مدرب “الريدز”، طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع “القديس” من أجل حماية مرمى ليفربول بدءا من الموسم المقبل، ويأمل كلوب في استغلال الميركاتو الصيفي المقبل، في إبرام العديد من الصفقات التى تزيد من قوة ناديه، يشار إلى أن ناديي النصر السعودي ونيوكاسل الإنجليزي، قد أبديا رغبة كبيرة في الحصول على خدمات حارس ريال مدريد السابق، عقب انتهاء الموسم الجاري.

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