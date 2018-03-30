أسينسيو.. ملك مدريد الجديد!

الجناح الإسباني يتألق أكثر وأكثر..

دقائق لعب أكثر.. تمريرات أكثر.. ومباريات أكثر خاضها الإسباني الدولي ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد هذا الموسم مقارنة بموسمه الأول مع الميرينغي.

شهدت الأسابيع القليلة الماضية أداء أكثر كفاءة لصاحب الـ22 ربيعا رغم أنه بدأ الموسم من مقاعد البدلاء، واستعان به المدرب زين الدين زيدان كثيرا لتحسين النتائج في بعض المباريات المهمة.

مع انطلاقة الموسم لم يلعب أسينسيو بشكل أساسي في عدة مواجهات أبرزها ضد برشلونة بكأس السوبر الإسباني، نهائي كأس العالم للأندية، ديربي مدريد، ومباراة الكلاسيكو في الدوري، حتى صرح قبل شهر قائلا: “إن لم تشارك باستمرار، فلن تتمكن من إثبات بعض الأشياء”.

لكن الثورة التي أحدثها خلال مواجهة باريس سان جيرمان بثمن نهائي دوري الأبطال إيابا وعلى ملعب “بارك دي برينس” أظهرت الكثير، فقد أضاف أسينسيو إلى سجله تمريرتين حاسمتين خلال 10 دقائق فقط انتزع بهما الأمل من قلوب عشاق النادي الباريسي.

باختصار، أصبح أسينسيو فتى زيدان الأول في التخلص من الأزمات وتغيير النتائج، فقد لعب 2186 دقيقة أكثر بـ268 دقيقة عن إجمالي مشاركاته الموسم الماضي في جميع المسابقات.

الأمر ليس مجرد تجاوز دقائق اللعب فقد شارك في 40 مباراة حتى الآن في جميع المسابقات، وكانت إجمالي مشاركاته الموسم الماضي 38 مباراة، وعلى صعيد التمريرات الحاسمة أضاف 5 تمريرات حتى اللحظة متجاوزا سجله من التمريرات الموسم الماضي حيث أضاف 4 تمريرات فقط.

التحدي الوحيد الذي ينتظر أن يتجاوزه أسينسيو هذا الموسم هو عدد الأهداف، حيث احتفل الشاب الإسباني بتسجيله أهدافا 10 مرات الموسم الماضي، أكثر مما احتفل هذا الموسم -8 مرات- لكنه يمتلك الوقت الكافي لكسر هذا الرقم.

لم ينته الموسم بعد، وفي جعبة أسينسيو الكثير ليقدمه، دقائق لعب أكثر، تمريرات حاسمة أكثر وأهداف أيضا.. لم لا؟