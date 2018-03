أليغري يسخر من شائعات رحيل ديبالا

Juventus' coach Massimiliano Allegri gestures from the touchline during the Italian Serie A football match Genoa v Juventus at The Luigi Ferraris Stadium in Genoa on August 26, 2017. / AFP PHOTO / Marco BERTORELLO (Photo credit should read MARCO BERTORELLO/AFP/Getty Images)

LinkedIn أبدى المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري المدير الفني لنادي يوفنتوس استيائه من الأنباء التي تشير إلى رحيل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا عن صفوف السيدة العجوز خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي انتشرت بشكل واسع في الأوساط العالمية سواء في إيطاليا أو خارجها خلال الفترة الأخيرة. وكانت مصادر صحفية أوروبية قد ربطت بين اسم ديبالا وبين العديد من الأندية على مستوى كبار أوروبا في الفترة الأخيرة، وهو ما سخر منه ماسيمليانو أليجري في حديثه الأخير، حيث اعتبر تلك الأخبار مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، وقال: “يبدو أن الصحافة تشاهد كرة قدم أخرى غير التي نشاهدها”. وكان ديبالا قد حمل الرقم 10 مع يوفنتوس بداية من الموسم الماضي، حيث كان يرتدي قبلها الرقم 21 منذ انضمامه، وهو ما يعني أن يوفنتوس أصبح يرى في ديبالا نجم المستقبل، وهو ما أكد عليه أكثر من مرة أسطورة السيدة العجوز أليساندرو ديلبييرو حيث قال أن ديبالا يمتلك القدرة على تخطي ما حققته في يوفنتوس. يُذكر أن باولو ديبالا كان قد انضم ليوفنتوس في عام 2015 قادمًا من باليرمو، في صفقة قدرت حينها بحوالي 35 مليون يورو، وسرعان ما أثبت نفسه رفقة السيدة العجوز وبقوة واستطاع أن يصبح حديث الإعلام في إيطاليا وأوروبا خلال أقل من ثلاث سنوات. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

